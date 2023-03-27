وزارة الأوقاف توضح حقيقة إصابة إمام مسجد أثناء خروجه من صلاة التراويح بالمنوفية

كتب لؤى على

قالت وزارة الأوقاف، إنه بشأن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان: "إصابة إمام مسجد أثناء خروجه من صلاة التراويح بالمنوفية"، تؤكد مديرية أوقاف المنوفية الآتي :

1 - أن الواقعة المذكورة حدثت بعد الانتهاء من صلاة التراويح وإغلاق المسجد وكانت في وقت متأخر من الليل.

2 - أن الحادث يخص المواطن صلاح سليم زهران صاحب محل بيع منظفات منزلية بدرب السادة الأربعين بسرس الليان وهو من رواد مسجد الجمال بسرس الليان وهذا المواطن ليس إمامًا ولا خطيبا ولا يتبع وزارة الأوقاف مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل.

3- للمسجد إمامه المعين من الأوقاف وهو الشيخ ميسرة محمد محمد عثمان وهو الذي يؤم المصلين في صلاتي العشاء والتراويح.

4- كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في شأن نسبة الحادث إلى إمام بالأوقاف لا أساس له من الصحة.

وتابع بيان الوزارة : ومن الغريب أن يتكرر الزج باسم الأوقاف في أكثر من حادث دون وجود علاقة لصاحب الحادث بها، وحتى دون ارتباط الحادث بأي من مساجدها أو الجهات التابعة لها، مما يستوجب الحذر من هذه الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة، ويستلزم تحري الدقة وعدم الانسياق خلف هذه الأخبار، والتأكيد على أن الوزارة لا يمثلها من أخبار سوى ما ينشر على صفحتها الرسمية، والوزارة حريصة على نشر كل ما يتصل بها ويهم المجتمع أو العاملين بها مما يتصل بأعمالها والعاملين بها.