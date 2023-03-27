اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 مارس 2023 11:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هل حواء السبب في خروج آدم من الجنة وهبوطه إلى الأرض؟..اعرف الإجابة

الإثنين، 27 مارس 2023 10:55 ص
هل حواء السبب في خروج آدم من الجنة وهبوطه إلى الأرض؟..اعرف الإجابة مرصد الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هل حواء السبب في خروج آدم من الجنة وهبوطه إلى الأرض؟ ، سؤال أجاب عنه مرصد الأزهر، وجاء الرد كالآتى: 
 
هذه مقولة ظالمة وخاطئة، لأنها تُحمّل المرأة، مسؤولية شقاء البشرية، وتتهمها بغواية آدم حتى أكل من الشجرة المنهي عنها، وهذا ما يخالف نصوص الشرع، فمن يقرأ القرآن وتحديدًا سورة "طه" يجد أن الله – سبحانه وتعالى – نسب العصيان لآدم فقال: "وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى" لأن العهد كان من الخالق – سبحانه وتعالى – لآدم إذ قال: "وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا" إذً فالعهد والنسيان والمخالفة كانت لآدم وحواء في ذلك كانت تابعة له لا العكس. كما أنّ وسوسة الشيطان كانت لآدم كما في قوله تعالى: "فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لّا يَبْلَى" ثم كانت الخطيئة والمخالفة منهما معًا: "فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ" الآيات 115-122 سورة طه. وعليه فمن الظلم إلصاق تهمة الغواية بالمرأة واعتبارها مصدر الشرور جميعها، في حين أنّ المرأة أحد جنسين من البشر منهم الصالح والطالح.

 


مرصد الأزهر

البحوث والدراسات

الازهر الشريف

حواء

ادم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مرصد الأزهر: الإرهاب البيولوجي.. تحوّل خطير في مسار الإرهاب التقليدي

الأحد، 12 مارس 2023 12:12 م

مرصد الأزهر : اقتحام نحو 3,600 مستوطن لساحات "الأقصى" خلال فبراير الماضي

الخميس، 09 مارس 2023 04:42 م

مرصد الأزهر يحذر من خطورة الفتوى بغير علم.. ويتخذ "فتاوى داعش" نموذجًا

الأحد، 05 مارس 2023 12:04 م

دراسة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف: الإرهاب واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعى خطر يهدد البشرية.. يمنح التنظيمات فرصة لتنفيذ أنشتطها بأقل الخسائر فى صفوف عناصرها.. ويجب وقف انتشار الأسلحة ذاتية التشغيل

الخميس، 02 مارس 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة