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هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 27 مارس 2023 10:27 ص
هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الإثنين صورة ارشيفية للبورصة
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 15981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2758 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 18895 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 6549 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4230 نقطة.
 
 

 


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