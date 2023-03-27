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ميناء سفاجا يستقبل سفينة قادمة من أستراليا وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم

الإثنين، 27 مارس 2023 11:56 ص
ميناء سفاجا يستقبل سفينة قادمة من أستراليا وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم ميناء سفاجا - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استقبل ميناء سفاجا البحرى، اليوم، السفينة WESTERN FEDORA قادمة من أستراليا، وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم، كما تم تدوال 51 ألف طن بضائع فى موانئ الهيئة المختلفة، من خلال تسجيل 18 حركة ملاحية، حيث بلغ إجمالى السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 10 سفن.
 
وأكدت الهيئة فى بيان لها، أن حركة الواردات شملت 35 ألفا و500 طن بضائع، و427 شاحنة و390 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15 ألفا و500 طن بضائع، و533 شاحنة و10 سيارات. 
 
واستقبل ميناء سفاجا البحرى ثلاث سفن أخرى وهى دليلة، والحرية، وعمان، بينما من المقرر أن تغادر السفينتين الحرية2، وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين، بوسيدون اكسبريس، وامل وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية، دليلة، وعمان.
 
كما يشهد ميناء نويبع تداول 4200 طن بضائع و325 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى سينا، بريدج وايلة، بينما تغادر السفينتين، ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية وصول وسفر، للسفن الثلاث وهى سينا، بريدج، ايلة.
 
واستقبل ميناء السويس السفينة LILY OF SEA وعلى متنها 340 سيارة بوزن 685 طن قادمة من جدة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1920 راكب بموانيها.

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