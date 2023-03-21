السفينة NEPTUNE - J تغادر ميناء سفاجا البحرى متجهة للهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 37 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و713 شاحنة و31 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 385 شاحنة 27 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 32 طن بضائع، 328 شاحنة و4 سيارة.

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة، بينما غادرت السفينة NEPTUNE - J وعلى متنها 22 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، والسفينة AAI BRELUDE، واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن الحرية2، بوسيدون اكسبريس، الحرية1 والعبارة عمان.

كما غادرت السفينتين الحرية2، وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 4750 طن بضائع عامة ومتنوعة 295 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا، بريدج، ايلة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1758 راكب بموانيها.