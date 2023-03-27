اليوم السابع
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مصرع 20 شخصا إثر اصطدام حافة بأحد الجسور شمال عسير فى السعودية

الإثنين، 27 مارس 2023 09:02 م
مصرع 20 شخصا إثر اصطدام حافة بأحد الجسور شمال عسير فى السعودية الشرطة السعودية
وكالات

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لقى قرابة 20 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون فى حادث اصطدام حافة بأحد الجسور، بعقبة شعار شمال عسير، بحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية.

ونقلت "سبق" عن مصادر قولهم أن الحادث وقع عصر اليوم فى عقبة شعار عسير.

وأرجعت المصادر سبب الحادث إلى تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها.

وهرعت فرق الدفاع المدنى والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث الذى لا يزال العمل قائمًا به والعقبة مغلقة إلى ساعة إعداد هذا الخبر، فى حين يجرى نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة.


السعودية

اصطدام حافلة

عسير

حادث بالسعودية



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