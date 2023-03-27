اليوم السابع
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الإثنين، 27 مارس 2023 07:43 م
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مصرع مزارع استنشق مبيد حشرى أثناء العمل بالأرض الزراعية فى المنوفية

الإثنين، 27 مارس 2023 06:44 م
مصرع مزارع استنشق مبيد حشرى أثناء العمل بالأرض الزراعية فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى مزارع بقرية الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، نتيجة استنشاقه مبيد حشرى أثناء العمل بالأرض الزراعية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى  مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع مزارع بقرية الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، نتيجة استنشاقه مبيد حشرى أثناء العمل بالأرض الزراعية، تم نقله إلى مستشفى الباجور، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 


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أمن المنوفية

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