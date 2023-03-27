مجمع مواقف نموذجى بأشمون .. تعرف على التفاصيل

المنوفية - محمود شاكر

تفقد المحاسب خالد النمر رئيس مركز و مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أعمال الإنشاءات الخاصة بإقامة موقف عمومي للسيارات على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون والذي يتم إنشاؤه على مساحة حوالي 3 أفدنة، ووصلت نسبة التنفيذ به إلى حوالي 80%.

وأوضح النمر أن الموقف يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار النمر أنة تم الإستفادة من هذا الموقع بعد نقل السوق إلي مكان بديل خارج الكتلة السكنية لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون.

وأكد النمر أن الهدف من إقامة مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون جاء للقضاء علي المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.