اليوم السابع
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الإثنين، 27 مارس 2023 01:37 م
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مصرع طفلين فى حريق منزل بقرية الحواتكة بأسيوط

الإثنين، 27 مارس 2023 12:35 م
مصرع طفلين فى حريق منزل بقرية الحواتكة بأسيوط جثة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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لقي طفلان مصرعهما إثر نشوب حريق بمنزل فى منطقة الشيخ والي بقرية الحواتكة التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط.

كان اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بأحد المنازل بمنطقة الشيخ والي بقرية الحواتكة التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط.

وبالانتقال وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية تبين صحة البلاغ، وتبين نشوب حريق في أحد المنازل بمنطقة الشيخ والي بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.


وأسفر الحادث عن مصرع طفلين هما س.أ.ك، ور.م.إ"، إثر تعرضهما للاختناق، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي منفلوط المركزى  تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة التحقيقات.


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