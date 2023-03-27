اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب توك توك ببنى سويف

الإثنين، 27 مارس 2023 10:01 ص
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب توك توك ببنى سويف انقلاب توك توك - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب توك توك على الطريق الزراعى ببا - الفشن جنوب محافظة بنى سويف.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك على الطريق الزراعى ببا _ الفشن جنوب  محافظة بنى سويف.
 
ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف جثة و5 مصابين إلى مستشفى الفشن المركزى.
 
واستقبل مستشفى الفشن المركزى محمد سليمان محمد21 سنة جثة هامدة وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى ، كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى  سلامة حسين عبد الحميد مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج،  عزت حسين عبد المجيد 40 سنة مصاب سحجات وكدمات، يوسف احمد جمال 17 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، بطل عبد النبى سعيد 25 سنة  مصاب  اشتباه كسر بالزراع الايمن، محمد ابراهيم حسين 21 سنة  مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى  جميعهم مقيمون قرية هليه التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة ، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
 

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