مصرع شاب إثر اعتداء من آخرين فى ضواحي بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر اعتداء من آخرين فى محافظة بورسعيد

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، زياد صلاح الدين محمد إبراهيم - 23 سنة، جثة هامدة، بادعاء اعتداء من آخرين فى نطاق حي الضواحى.

وأكد مصدر طبي، أنه إتضح من الكشف المبدئي تلقي الشاب طعنات متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.