محافظ بورسعيد: استمرار توزيع 10 آلاف كرتونة "هدية الرئيس" للأسر الأولى بالرعاية

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن استمرار توزيع 10 آلاف كرتونة سلع غذائية "هدية الرئيس"، للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية ومحدودي الدخل بمحافظة بورسعيد، من خلال الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجاً والتخفيف عن كاهلهم.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه تم اختيار أجود أنواع السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي يجري توزيعها.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات محدودي الدخل و الأسر الأكثر احتياجا من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك.