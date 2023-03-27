مساجد شمال سيناء تشهد إقبالا على متابعة برامج الأوقاف وصلاة التراويح.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مساجد شمال سيناء بمختلف مدن المحافظة بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة ونخل، إقبال الأهالى على متابعة والاستفادة من البرامج التى تقدمها وزارة الأوقاف، فضلا عن أداء صلاة التراويح بكافة المساجد.

وقال الشيخ الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أن مديرية أوقاف شمال سيناء، تلبى كافة احتياجات رواد المساجد، وتتابع قيادات الأوقاف بمديرية أوقاف شمال سيناء، ومديرى الإدارات الفرعية والمفتشين، إقامة الأنشطة الدعوية المتنوعة والمستحدثة بالمساجد مع استمرار تنفيذ أعمال حملة النظافة والتعقيم وصيانة المساجد، لافتا أن مساجد المحافظة تشهد عودة روح رمضان إلى المساجد من جديد.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أن لقاءات ملتقى الفكر الإسلامى الرمضانى تعقد بمسجد النصر بالعريش يوميا بعد صلاة التراويح، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأوقاف شمال سيناء.

واشار أن الملتقى جاء انعقاده تنفيذاً لتعليمات وزارة الأوقاف لتنظيم ملتقى الفكر الرمضانى عام 1444هــ - 2023م، ويتسقبل الأهالى يوميا بحضور كثيف واهتمام بالمشاركة فيه من كل الأعمار.

اضاف أن مساجد شمال سيناء يتواصل فيها نشاط المقارئ القرٱنية فى رمضان، وتستقبل أهل القرآن من رواد المساجد، عقب صلاة الجمعة، وسط فرحة وحفاوة وإقبال من رواد المساجد تحت إشراف العلماء أئمة المساجد، كما تستقبل كل مساجد شمال سيناء ضيوف الرحمن لصلاة التراويح، كما يقدم فى كل مسجد خاطرة التراويح بالمساجد ويقدمها أئمة المساجد بجميع مساجد المديرية، فضلا عن البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية ودروس العلم.

واشار انه تم توجيه رؤساء الأقسام ومديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق لتكثيف جهود المتابعة والإشراف على أعمال حملات نظافة وصيانة المساجد، ومتابعة سرعة تصريف مياه الأمطار من على أسطح المساجد، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد وصيانتها ونظافتها داخلياً وخارجياً وتهيئتها للمصلين.

وقال أنه فى إطار الدور الدعوى والتثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصًا على تهيئة الأجواء الإيمانية فى شهر رمضان المبارك لعام 1444هــ- 2023م، وفى ضوء الاهتمام بدور المرأة فى المجتمع انطلقت درس السيدات ب13 مسجد خلال شهر رمضان المبارك بـعدد 6 إدارات فرعية ( شرق العريش، غرب العريش، بئر العبد، رمانة، الحسنة، الشيخ زويد) (كمجموعة أولى)، يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر وهى مساجد: الرفاعى - ميدان الرفاعى، القرمانى ببركة حليمة، السلام بأبى صقل، وعمرو بن العاص بالمساعيد، أبى بكر بالفواخرية، والسلام بالمساعيد، والمحطة ببئر العبد، والفاروق ببئر العبد، والتعمير بالخربة، وبالوظة برمانة، وال عمار بحى العمايرة، والرحمن بالحسنة، والكوثر بحى الكوثر، كما انطلق درس الطفل فى 12 مسجدًا خلال شهر رمضان بعدد 5 خمس إدارات فرعية( شرق العريش، غرب العريش، بئر العبد، رمانة، الحسنة) (كمجموعة أولى)، يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر.