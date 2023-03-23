صرف تعويضات لمزارعين بمناطق العريش والشيخ زويد فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الخميس، اسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزى العريش والشيخ زويد.

واوضح بيان المحافظة كشف يتضمن أسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوما من تاريخ 23/3/2023 إلى 7/4/2023.

وبيان الكشوف بمركز العريش ( ارض وضع يد ) عدد المزارعين (9) مزارع، تبدأ باسم سميرة صابر غنيم مغنم، وتنتهى باسم سليمه سالمان محمود سليمان، ومركز العريش (أرض هيئة ) عدد المزارعين (1) مزارع.

تبدأ باسم بهاء سعيد محمد عبدالعزيز.

وبمركز الشيخ زويد ( الشلاق ) عدد المزارعين (1) مزارع.

تبدأ باسم نايف أصبيح حسن أصبيح، ومركز الشيخ زويد ( الخروبة ) عدد المزارعين (14) مزارع، تبدأ باسم أمنه نصار سالمان أبو هانى، وتنتهى باسم عاطف محمد سايمان عبيد.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء قائمة لأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد.

أوضح البيان أنه تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 12/3/2023 إلى 26/3/2023 وبيان الكشوف بمركز الشيخ زويد، عدد المزارعين 3 مزارع تبدأ باسم محمد حمدى محمد حمدى، وتنتهى باسم ابتسام عطا لله هلال جمعة.

وسبق الإعلان عن قائمة بأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد، تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما من تاريخ 8/3/2023 إلى 22/3/2023 وبيان الكشوف، بمركز الشيخ زويد، 3 مزارع.

تبدأ باسم محمد فتحى على ابراهيم

وتنتهى باسم يونس سليمان عيد سلامة.

أعلنت محافظة شمال سيناء، صرف تعويضات بمناطق توسعات ميناء العريش البحرى.

وأوضح البيان، أنه فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالقطاع الثالث (مدخل شاليهات السعد).

وأصدرت لجنة تدقيق حصر توسعات ميناء العريش البحرى المشكلة بالقرار(247) لسنة 2022، الكشف 6 تعويضات بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى الصادر لها القرار الجمهورى رقم (465) لسنة 2021.

تضمن الكشف أسماء كلا من عادل عباس مسلم عبد العال، محمد عواد السيد على، عبد الرحمن عبد الحليم ابوساطى حسين، أبو العلا توفيق أبو العلا حسين، محمد فتحى عبد الرحمن سلامه، على السعيد على البغدادى، السيد نجيب معوض أحمد، فاطمة عبد الرحيم مصطفى البنا، هاشم الشواد فى هاشم يوسف حسين، أحمد محمد عبد الجليل الكفافى، ورثة عادل على إبراهيم على، ورثة حسن مشهور أحمد عماره، أحمد حمدان سلیمان أعمر، السيد محمد أحمد عبد الرحيم، محمد محمد سليمان حمدان، محمد يحيى محمد محمود، أحمد إبراهيم مصطفى شعيب