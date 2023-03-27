محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لبحث موقف السلع التموينية وتحقيق السيولة المرورية

سوهاج عمرو خلف

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، على إحكام الرقابة والسيطرة وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتأكد من توافر كافة أنواع السلع التموينية والمنتجات الغذائية، خاصة الأساسية منها، وإمداد تلك المنافذ يوميا بالكميات المناسبة لتغطية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور ممثلي الجهات المعنية، من مديرية أمن سوهاج، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، ومديرية التموين، وجهاز الخدمة الوطنية، والشركة المصرية لتجارة الجملة، والمرور.

ووجه المحافظ مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بالمتابعة المستمرة لجميع أماكن تداول السلع الغذائية بنطاق المحافظة خاصة بالمراكز والقرى، والتأكد من وصول السلع المدعمة لجميع المنافذ، ومنع أي تلاعب في الأسعار، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد المخالفين.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع كذلك، موقف الحركة المرورية بالشوارع والميادين خلال شهر رمضان المبارك، موجها إدارة مرور سوهاج بتكثيف التواجد والعمل على تحقيق السيولة المرورية خاصة أثناء فترات الذروة، وقت خروج الموظفين، وقبل الإفطار.