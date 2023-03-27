محافظ دمياط تشن حملة لمتابعة أعمال رد الشيء لأصله

دمياط - هيثم مراد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية لرصف عدة مناطق داخل مدينة دمياط، إضافة إلى متابعة أعمال الرصف ورد الشيء لأصله ببعض المناطق الأخرى بقرى المحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق داخل دمياط وكذلك بين قرى المحافظة.

ومن جانبها أكدت محافظ دمياط، أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة بالتنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية بكافة المناطق التى تشهد أعمالا تطوير حاليا، مؤكدة أهمية الالتزام بالجدول الزمنى والمواصفات الفنية المطلوبة أثناء تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة تعمل على تنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة شبكات الطرق والشوارع خاصة الرئيسى منها بمدن المحافظة، مشيرة إلى وجود خطة تم وضعها خلال الفترة الماضية للانتهاء، من كافة المشروعات المطروحة الخاصة بشأن أعمال رد الشيء لأصله، لافتة إلى متابعة نسب تنفيذ كل مشروع على حده من أجل تحقيق أهداف خطة التنمية التى وضعتها المحافظة خلال الفترة الماضية.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد عقدت اجتماعا تنسيقيا بعدد من القيادات التنفيذية داخل المحافظة، وذلك لمناقشة تنفيذ خطة تطوير الطرق الداخلية والرئيسية بمدن دمياط وكذلك القرى، ومتابعة تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله والتى تجرى حاليا ببعض المناطق داخل مدينة دمياط.

وعلى صعيد آخر ناقشت محافظ دمياط استعدادات الأسواق لاستقبال شهر رمضان الكريم، فضلا عن متابعة تنفيذ خطة العمل التى تم وضعها بشأن استقباله، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق بشكل دورى مستمر من أجل التأكد من طرح منتجات آمنة صالحة للاستخدام الآدمى، كما شددت أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتعامل بمنتهى الحسم معمم فى الإطار الذى ينظمه القانون.