اليوم السابع
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"القومى للمرأة" بدمياط يُنظم الملتقى الأول للفن التشكيلى للمرأة

الخميس، 23 مارس 2023 12:48 م
"القومى للمرأة" بدمياط يُنظم الملتقى الأول للفن التشكيلى للمرأة الملتقى الأول للفن التشكيلى للمرأة
دمياط معتز الشربينى

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افتتح اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، الملتقى الأول للفن التشكيلى للمرأة الذى نظمه فرع المجلس القومى للمرأة بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط خلال يومى 22 و23 مارس، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
 
وشارك بالملتقى فى دورته الأولى 51 عارضة من الهواة والأكاديميين، حيث قدمن نحو 70 عملا فنيا بمجالات الرسم والتصوير والنحت والخزف والنسيج والسجاد وطباعة المنسوجات والجرافيك والتصوير الفوتوغرافى.
 
ويهدف الملتقى إلى دعم وتشجيع المتميزات فى مجال الفن التشكيلى وذلك تزامنًا مع الاحتفال بأعياد المرأة بهذا الشهر، كما أنه يساهم فى دعم الجهود المبذولة للارتقاء بالوعى والذوق الفنى بالمجتمع.

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