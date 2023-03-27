محافظ الغربية يبحث مع رئيس جهاز الفاطمية بدء أعمال تطوير محيط السيد البدوى

التقى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى، لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة الأماكن التى ستقوم المحافظة بتطويرها، بالتنسيق مع الجهاز، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وخلال اللقاء تمت مناقشة أعمال التطوير، والتى سينفذها الجهاز، وتشمل تطوير المنطقة المتبقية المحيطة بالسيد البدوى والمنطقة الأثرية المجاورة له، كما تم مناقشة الخطة التنفيذية لتطوير محيط مساكن الأوقاف بالعجيزى.

وأكد رحمى على حرص المحافظة لاستكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوى، حيث قامت المحافظة بتطوير وافتتاح الممشى السياحى وشارعى السكة الجديدة وعمر زعفان بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية فى عام 2021، وجارى استكمال أعمال تطوير باقى المنطقة بالتعاون مع الجهاز، حيث يعتبر المسجد والمنطقة المحيطة به هو أهم معلم أثرى وسياحى فى المحافظة.