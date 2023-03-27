محافظة الغربية تنشر أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين.. تعرف عليها

الغربية مصطفى عادل

خصصت محافظة الغربية ، عددا من الوسائل للتواصل من خلال عدة طرق، سواء عبر الخط الأرضي أو خدمة الواتس آب أو البريد الإلكتروني، لتلقى شكاوى المواطنين المختلفة والعمل على حلها وتلافي أسبابها، بالتنسيق مع المديريات الخدمية بالمحافظة.

ونشرت البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية، الأرقام الخاصة بالتواصل مع المواطنين لتلقي شكواهم، من خلال الواتس آب تيسيراً على المواطن ومتابعتاً لمشكلاته وحلها أولاً بأول وتماشياً مع روح التكنولوجيا المتطورة.

وأنشأت المحافظة غرفة لتلقى الشكاوى من المواطنين على خط الواتس آب، وتحويلها إلى جهة الاختصاص لسرعة حلها خلال 48 ساعة، وإبلاغ الشاكى بالرد عليها من خلال أرقام التليفونات التالية: الواتس آب01550502834 - 01550502836 - خدمة شكاوى المواطنين01277073412 مقر المحافظة العنوان شارع الجيش، طنطا، الغربية تليفون040-3335272 الفاكس040-26858643, 040-26858643 البريد الالكترونى ghrgate2017@gmail.com.