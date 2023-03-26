اليوم السابع
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مركز المحلة بالغربية يزيل حالات تعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء

الأحد، 26 مارس 2023 10:43 ص
مركز المحلة بالغربية يزيل حالات تعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
الغربية عادل ضرة

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تابع اللواء عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، بالتنسيق مع اللواء مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة ومأمور مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.
 
وتمكنت الحملات من إزالة 6 حالات تعد لمخالفات البناء بالوحدات المحلية لقرى محلة حسن والعامرية وشبرابابل والبنوان، وتم تنفيذ إزالة 3 حالات تعد على مساحة 2 قيراط و26 سهما، عبارة عن مبانى بالبلوك وأعمدة حديدية وسقف صاج، بقرى الحوامدية ومنشأة الأمراء التابعة لوحدة محلة حسن، بالإضافة إلى إزالة مبنى بالبلوك على مساحة 1 قيراط و3سهم بنطاق وحدة العامرية، وتنفيذ إزالة قواعد خرسانية على مساحة 12 سهم بقرية كفر حجازى التابعة لوحدة شبرابابل، وفك شدة خشبية ليلاً بدور أول علوى، على مساحة 12سهم، بنطاق وحدة البنوان.
 
وشدد رئيس المدينة، بضرورة عدم التهاون بإزالة كافة التعديات والتصدى بكل حسم، للقضاء على مظاهر البناء العشوائى والمخالفات وتطبيق القانون تجاه المخالفين.

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