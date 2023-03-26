رئيس مدينة أشمون يتابع استكمال أعمال رصف الطريق الدائرى

المنوفية - محمود شاكر

تابع المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات، استكمال أعمال الرصف بالطريق الدائري فى مدينة أشمون، والذي يتم رصفه بداية من ميدان الخالدين، وحتى كوبري شرف، وذلك بطول حوالى 1500م من الاتجاهين.

وأوضح رئيس المدينة أن الطريق يتم تنفيذه بواسطه شركة المدار، وتحت إشراف ومتابعة قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم البدء في رصف عدد كبير من الشوارع الأخرى بالمدينة، وذلك لخدمة أهالي أشمون وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع دون أي مشاكل أو معوقات.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي تتم بأشمون لتدعيم مشروعات البنية التحتية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد النمر أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعا حيويا، وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة، لافتا إلى أن خلال أيام قليلة قادمة سيكون هناك تغييراً حقيقياً بالمدينة بعد الإنتهاء من أعمال الرصف لكافة الشوارع، لتظهر أشمون بالمظهر الذي يليق بها كأجمل مدينة، وهو ما سوف يلمسه المواطن الأشموني خلال الفترة القادمة.