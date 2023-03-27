مجلس جامعة سوهاج يوافق على تفعيل برامج دراسية جديدة ويمنح 37 درجة علمية

وافق مجلس جامعة سوهاج، على تعيين عدد 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشري والطب البيطري، والتمريض في وظيفة أستاذ، وعدد 3 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، في وظيفة أستاذ مساعد، بإلاضافة الي تعيين 3 عضو هيئة تدريس بكليات الطب، الآداب، التمريض في وظيفة مدرس، بالإضافة الي منح درجة الدكتوراة لعدد 10 عضو هيئة تدريس بكليات التربية، العلوم، الطب، الطب البيطري، و منح درجة الماجستير لعدد 7 عضو هيئة التدريس بكليات التربية، العلوم، الطب البشري، الآداب، الطب البيطري و الهندسة.

جاء ذلك على هامش الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم 191 لشهر مارس لعام 2023، برئاسة رئيس الجامعة بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وفي مستهل كلمته قدم رئيس الجامعة خالص التهنئة القلبية لأعضاء المجلس، وجميع منتسبي الجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية، والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الجلسة تضمنت عدة قرارات من أهمها الموافقة علي صرف مكافاة النشر العلمى لتحفيز الباحثين على تقديم المزيد من الانتاج العلمى البحثى الذى يرفع من تصنيف الجامعة، و مشاركة الجامعة في فاعليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر والمعاهد العلبا المصرية 2023، والذي سوف تقوم بتنظيمه جامعة حلوان، والموافقة علي مراجعة مقترح لائحة برنامج" جيولوجيا المياه وحفر الآبار" بمصرفات لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.

وأضاف عبد الخالق أنه تمت الموافقة ابضاً علي لائحة برنامج"الإعلام الرقمي"، برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بعد إجراء التعديلات التي أبداها اللجنة العليا المشكلة لمراجعة البرنامج من قطاع الإعلام، الي جانب الموافقة علي لائحة برنامجي" نظم المعلومات المكتبية وتحليل البيانات"، وبرنامج" الارشاد والتوجيه الاسري"بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بعد إجراء التعديلات التي أبدتها اللجان المشكلة من مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة وقطاع الآداب، بإلاضافة الي النظر في إنشاء برنامج ماجستير مهني" تكنولوجيا تركيب وإنتاج التقاوي" برنامج خاضة بمصروفا بكلية الزراعة.

كما أشار رئيس الجامعة، الي أن المجلس وافق علي الاقتراح المقدم من كلية الاثار بشأن الاستفادة من بنود البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، والموافقة علي تشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة للجامعة والكليات المتواجدة في النطاق الجغرافي لعمل الرائدات الريفيات في محافظة سوهاج.