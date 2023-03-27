اليوم السابع
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الإثنين، 27 مارس 2023 01:55 م
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متحف اللوفر يغلق أبوابه أمام الجمهور بسبب إضراب موظفيه

الإثنين، 27 مارس 2023 01:12 م
متحف اللوفر يغلق أبوابه أمام الجمهور بسبب إضراب موظفيه متحف اللوفر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أغلق متحف اللوفر أبوابه أمام الجمهور، اليوم الاثنين، بسبب إضراب موظفي المتحف أعضاء القطاع الثقافي في الاتحاد النقابي العمالي.

وقال الموظفون المضربون ـ في بيان ـ "هذه المبادرة جزء من الحشد المستمر للتظاهرات النقابية للمطالبة بسحب قانون إصلاح المعاشات التقاعدية".

وأوضحت إدارة المتحف ـ في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي" أنه بسبب الحركة الاجتماعية التي تشهدها البلاد، وإضراب الموظفين، لم يفتح متحف اللوفر أبوابه هذا الصباح".

يأتي هذا الإضراب بين الأوساط الثقافية، عشية اليوم العاشر من التظاهرات والمسيرات التي ستشهدها البلاد غدا الثلاثاء، ضد قانون إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، وهو الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات في فرنسا على مدار الفترة الماضية.

 


متحف اللوفر

فرنسا

اضراب

تظاهرات



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