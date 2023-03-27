اليوم السابع
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للمرة الثانية.. تأجيل احتفالية عيد الأم بمحافظة القليوبية إلى الأسبوع المقبل

الإثنين، 27 مارس 2023 01:17 م
للمرة الثانية.. تأجيل احتفالية عيد الأم بمحافظة القليوبية إلى الأسبوع المقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، تأجيل احتفالية عيد الأم التي كان من المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، إلى الأسبوع المقبل، نظرا لوجود التزامات وزارية للمحافظ، وسيتم تحديد الموعد لاحقا.

وكانت محافظة القليوبية، أعلنت في وقت سابق، تأجيل الاحتفالية التي كان من المقرر لها أمس الأحد، حيث تم التأجيل نظرا لسوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة مساء الجمعة الماضية، والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت مطلع الأسبوع الجاري، ليتم التأجيل إلى الغد الثلاثاء، إلى أن قررت المحافظة اليوم تأجيلها للأسبوع المقبل.

وفي سياق آخر توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في الساعة الثانية من صباح اليوم الإثنين، فور علمه بنشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية النصر بأبو زعبل بمدينة الخانكة، ليشرُف على جهود الحماية المدينة في السيطرة على الحريق، وكان في موقع الحريق نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، ومساعد المدير لفرقة الخانكة، ومدير الحماية المدنية بالقليوبية، ورئيس قسم إطفاء الخانكة، ونائب مأمور مركز الخانكة، ورئيس مباحث مركز الخانكة، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة.

يذكر أن غرفة العمليات بمحافظة القليوبية تلقت بلاغاً باندلاع حريق بمصنع فوم على مساحة 2000 متر مربع بمنطقة أرض جمعية النصر بمدينة الخانكة، وعلى الفور تم الدفع ب8 سيارات إطفاء من المحافظة و2 سيارة دعم من الإدارة العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلي خزان مياه كبير سعة 35 متر وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة وجار معاينة خبراء البحث الجنائي للتعرف على ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.

ووجه محافظ القليوبية، بالتنسيق بتشكيل لجان من جميع الجهات المختصة لعمل التحقيقات اللازمة حول حريق المصنع، للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية تعاملت بشكل سريع مع الحادث، موجهاً بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمراجعة تراخيص المصانع الموجودة بالمنطقة.

 


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