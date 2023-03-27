محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق مصنع بالخانكة بعد السيطرة عليه.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية ، لموقع حريق بإحدى المصانع بدائرة مركز شرطة الخانكة ، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على الحريق بالكامل.

كما تم السيطرة على حريق بمصنعين صغيرين بجوار المصنع المحترق كانت قد وصلت النيران لهما، تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق، وبيان أسبابه وملابساته، وتقدير الخسائر، واستجواب صاحب المصنع، وتكليف الجهات المعنية بفحص أوراق المصنع وتراخيصه، ومدى توافر شروط الأمن والسلامة المهنية.

وقرر محافظ القليوبية، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمدينة الخانكة لفحص تراخيص المصنع المحترق، والتأكد من مدى توافر شروط السلامة.

وكانت انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور لموقع الحريق، وجري الدفع بـ6 سيارات إطفاء لموقع الحريق، للسيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف لسرعة التعامل ما إذا كان هناك مصابين أم لا.