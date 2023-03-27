اليوم السابع
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لجنة النقابات بالحوار الوطنى: استقبال كل الاقتراحات ودراستها لتحقيق أفضل نتائج

الإثنين، 27 مارس 2023 10:55 م
لجنة النقابات بالحوار الوطنى: استقبال كل الاقتراحات ودراستها لتحقيق أفضل نتائج الحوار الوطنى
كتبت آية دعبس

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أكد مجدي البدوي المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يتحرك وفق خطوات مدروسة، حتى يصل في النهاية إلى شكل قوى للحوار الوطنى، يحقق الأهداف المرجوة منه. 

 

وأضاف البدوي في تصريحات له، أن لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي، ستستقبل كل الاقتراحات من كافة القوى السياسية المشاركة بالحوار، وسيتم دراستها بشكل جيد والاستماع لجميع وجهات النظر، معربا عن ثقته في أن يعلي الجميع المصلحة الوطنية، حتى يعبر هذا الحوار عن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

ونوه البدوي إلى أن تحديد موعد بدء الحوار الوطني، إلى جانب اقتراح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، يؤكد أننا ماضون نحو الطريق الصحيح، لافتا إلى أنه بالتعاون مع الجميع، سنخرج من هذا الحوار بمكتسبات تنعكس على المصريين جميعا.


الحوار الوطنى

مجدى البدوى

النقابات المهنية



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