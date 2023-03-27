كيفية استخراج رخصة هدم لمنزل آيل للسقوط فى الجيزة.. اعرف المطلوب

كتبت - مرام محمد

يتساءل بعض ملاك العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الجيزة عن إجراءات الحصول على رخصة هدم منشأة آيلة للسقوط من الحي أو المركز التابع له، بسبب تهالكها أو لأنها باتت آيلة للسقوط وتشكل خطرا على السكان.

ونرصد لكم في السطور التالية كيفية الحصول على رخصة لهدم منزل آيل للسقوط بوحدات الإدارة المحلية التابعة "مركز/مدينة/حي/قرية"، وذلك في حالة عدم السلامة الفنية للعقار وتشكيله خطرا على حياة السكان:

أولا: شروط الحصول على الخدمة

-أن يكون طالب الخدمة مالك الأرض والعقار أو وكيل عمل عنه.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

-أن يكون العقار غير متدرج في كشوف حصر المباني المحظور هدمها.

ثانيا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص والأصل للاطلاع.

-عقد مسجل يثبت ملكية مقدم الطلب للمبنى المطلوب هدمه.

-شهادة من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه.

-عدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري.

-قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقا للمادتين 90,92 من القانون.

-تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن 7 سنوات موضحا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياجات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.

ثالثا: خطوات الحصول على رخصة الهدم

-ملئ النموذج الخاص بالخدمة بعد الحصول عليه من مركز خدمة المواطنين بالمحافظة أو الحى التابع له.

-تقديم المستندات المطلوبة واعتمادها بختم المهندس واستلام إيصال بها.

-سداد رسم الفحص.

-استكمال المستندات المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها بعد فحص الإدارات المختصة بالحى.

-اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

-تسديد الرسوم بالخزينة.