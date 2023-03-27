اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن ترخيص المدافن الصحية الآمنة للمخلفات غير الخطرة

الإثنين، 27 مارس 2023 03:46 م
كل ما تريد معرفته عن ترخيص المدافن الصحية الآمنة للمخلفات غير الخطرة وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

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حددت وزارة البيئة، عبر الموقع الالكترونى المخصص، للتسجيل بالعمل ضمن منظومة المخلفات، عدد من الخطوات للحصول على ترخيص المدافن الصحية الأمنة للمخلفات غير الخطرة.
 
خلال هذا التقرير نرصد الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص المدافن الصحية الأمنة للمخلفات غير الخطرة، منها أنه  يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير البيانات والوثائق المطلوبة وهى:
 
  1. يجب أن تكون المنشأة مسجلة بالنظام.
  2. قائمة بالمعدات الموجودة بالمدفن.
  3. تحديد أنواع المخلفات التي يتم دفنها.
  4. الخطة التشغيلية.
  5. السجل التجاري.
  6. البطاقة الضريبية.
  7. موافقة تقييم الأثر البيئي.
  8. بيان بالموارد البشرية والهيكل التنظيمي.
  9. بيان بأماكن المواقف وورش الصيانة.

البيئة

المخلفات

المخلفات الخطرة

الأثر البيئي

المدافن الصحية

مدفن مخلفات



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