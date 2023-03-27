كلية التمريض جامعة الإسكندرية تنظم لقاءً لدعم الطلاب الوافدين..اعرف التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية التمريض جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتورة نفرتيتي حسن زكي عميد كلية التمريض، لقاء لدعم الطلاب الوافدين، في إطار دور جامعه الإسكندرية لدعم طلاب الوافدين من الجاليات العربية والأفريقية، بحضور الوكلاء وأعضاء هيئه التدريس، ومكتب الوافدين بالكلية وإدارة شئون الطلاب ورعاية الشباب وطلاب الجاليات العربية والإفريقية.

وأكدت الدكتور نفرتيتي حسن عميد الكلية، على مساعي الجامعة في الاهتمام بالطلاب الوافدين وخلق مسار لهم وتكثيف ساعات دراسية للوقوف بجانب طلابنا الوافدين، والتعرف علي التحديات والمشكلات التي تواجه الطلاب وأشارت إلى سعي الكليه للحصول علي الاعتماد الدولي حتي يتسني للخريجين منهم أن تكون الشهاده معتمده دولياً.

فيما أعربت الدكتورة هاله مقلد المدير التنفيذي لإدارة شئون ورعاية الوافدين ، في كلمتها عن الترحيب بالطلاب الوافدين ومدي سعادتها بتواجدها بصفة دائمة معهم وقامت بتوعيتهم بجميع اللوائح والقوانين المنظمة للجامعات، وأكدت علي النشاط الطلابي لهم سواء في الكلية أو في الجامعة وطرق المشاركة في الأنشطة الطلابية من خلال رعاية الشباب.

وأشارت الدكتور حنان الشربينى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عن الدور الحيوي الذي تقوم به الكلية تجاه الطلاب الوافدين وكيفية تقديم سبل الدعم لهم والوقوف بصفة دائمة لحل مشاكلهم .

وتحدثت الدكتورة نجوي عبدالفتاح مدير مكتب الوافدين بالكلية، عن الرؤية والرسالة والأهداف الذي يقوم به مكتب الوافدين بالكلية لدعم الطلاب وتم فتح باب النقاش والاستماع الي اسئلة واستفسارات الطلاب للوقوف والتعرف على المشكلات التى تواجههم خلال دراستهم بالكلية.