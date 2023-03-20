للمرة الثالثة.. "كريستال السماوية" تصل ميناء بورسعيد السياحي وعلى متنها 1200 سائح

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي، فجر اليوم الاثنين، السفينة CELESTYAL CRYSTAL قادمة من ميناء بيريوس باليونان، وعلى متنها 811 سائحاً من جنسيات مختلفة و396 فرد من طاقم السفينة.

وأكدت المنطقة الاقتصادية، على إستمرار توافد السفن السياحية على موانئ المنطقة خاصة تلك التي تشهدها ميناء غرب بورسعيد برصيفها السياحي.

ويغادر ركاب السفينة، لمدينة القاهرة لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، على أن تغادر الميناء مساء اليوم، متجهة برحلتها البحرية في حوض البحر المتوسط.

وتصل هذه السفينة، الميناء السياحي للمرة الثالثة خلال هذا الشهر بعد الرحلة الأولى لها وكان على متنها 662 سائحا و 347 من طاقم البحارة، والرحلة الثانية كانت تضم ما يقرب من 1300 سائح، مما يؤكد على ثقة ملاك السفن والتوكيلات الملاحية في موانئ المنطقة الاقتصادية وجاهزيتها لاستقبال السفن واليخوت السياحية.

وفي هذا الصدد، فقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة إلى الميناء والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الخاصة بمغادرة السائحين.