نقيب الزراعيين: طموحات الدولة المصرية زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل

كتبت آية دعبس

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعين معرض الإسكندرية الزراعى الدولى "أجرو أليكس" والذى يعقد لمدة 3 أيام، وتنظمه نقابة المهن الزراعية فرع الإسكندرية بمشاركة 56 شركة مصرية ودولية تتنافس فى تقديم التقنيات الحديثة التى ترتبط بالقطاع الزراعى ومستلزمات الإنتاج الزراعى، مشيدا بدور الفلاح المصرى والقطاع الخاص فى الإستجابة لخطط الدولة بالتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تحقق الأمن الغذائى وعلى رأسها محاصيل الحبوب مثل القمح والذرة والقطن.

وقال خليفة، فى تصريحات صحفية على هامش المعرض، إنه لأول مرة تقام خلال فتره المعرض حوارات زراعية وليست ندوات علمية حيث يعرض الزائرين من أهالينا المزارعين التحديات التى تواجههم ويقوم بالرد عليها زملاءنا من الباحثين وأساتذة الجامعات والخبراء، مشيرا إلى مشاركته فى أحد هذه الحوارات حيث تناولت معظم أسئلة المزارعين حول التوسع فى الزراعه التعاقدية وتسويق المحاصيل لتحقيق مصلحة القطاع الزراعى والدولة المصرية لتشجيع زراعات الأمن الغذائى.

وأشاد نقيب الزراعيين بالمشروعات القومية الزراعية التى أطلقها الرئيس السيسى والتى تستخدم فيها أساليب الزراعة الذكية والحديثة، مشيرا إلى أن مشروعات الرئيس تستهدف الإقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والاستفادة من الموارد المائية والارضية لتطوير القطاع الزراعى المصرى، وان دور القطاع الزراعى هو تلبية طموحات الدولة المصرية زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وعلى رأسها القمح والذرة لمواجهة ما يتعرض له العالم من نقص فى إمدادات الغذاء.

ولفت «خليفة»، إلى أهمية تطوير النظم الزراعية فى محافظات جنوب الوادى، نظرا للميزة النسبية لمواردها المائية والأرضية، وهو ما يستوجب ضمان تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة فى الصعيد حتى ينعكس على زيادة الصادرات الزراعية من هذه المناطق، وتنظيم زيارات دورية من الأجهزة الفنية والمراكز البحثية والاستفادة من المعارض الزراعية فى نقل الخبرات فى هذه المجالات.

وأوضح نقيب الزراعيين أن عدد كبير من الشركات المشاركة أبدت استعدادها لتقديم الدعم الفنى والإرشادى للمزارع المصرية من خلال إقامة ندوات لإرشادية تساهم فى زيادة الوعى لدى المزارع الصغير فضلا عن إقامة أيام حقلية تدعم التطبيق على ارض الواقع للوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية، مشيدا بدور العارضين من الشركات العالمية، والشركات الرائدة من الشركات المحلية التى تقدم منتجات جديدة لها القدرة على تحمل بعض الأمراض بالنسبة للبذور، والأسمدة التى تتمتع بالقدرة على تحقيق المستهدف منها.

وشدد «خليفة»، على أهمية دور القطاع الخاص فى الإنتاج الزراعى فى مصر وأن يعمل جنبا لجنب مع الحكومة، وخاصة فى مشروعات التوسع فى زراعة محاصيل القمح فى الدلتا الجديدة وأراضى شركة الريف المصرى ومشروعى توشكى وتنمية سيناء، مشيرا إلى أن المشروعات العملاقة التى أطلقها الرئيس فى مجال الإنتاج الحيوانى والصوب الزراعية تستهدف حل خللا فى مجال تلبية الإحتياجات فى مجال إنتاج الخضروات بصورة منتظمة على مدار العام، وهو ما يرفع من قدرة مصر على تصدير الخضروات لمختلف دول العالم بجودة تنافسية فى الأسواق الدولية.

وطالب نقيب الزراعيين، القطاع الزراعى الخاص والاستثمارى بالمشاركة الفاعلة فى هذه المشروعات، ومنها المشروع القومى لإنتاج التمور المتميز الذى ينفذ حاليا بمحافظات أسوان فى توشكى والوادى الجديد، والذى يستهدف زراعة 5 ملايين نخلة من النخيل عالى القيمة الاقتصادية، تحقق طفرة فى مجال صادرات مصر من التمور، ويسهم فى تحول اقتصادى فى ترتيب مصر فى الأسواق الدولية بأعلى تصدير للتمور فى العالم، مشيرا إلى أن مشروعات التنمية الزراعية فى الصعيد تستهدف التوجه نحو المناطق الأكثر فقرا لتحسين أوضاع أهالينا فى الصعيد ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

وطالب «خليفة»، بدعم دور الدولة فى الاستخدام الآمن للمبيدات والحد من تداول مبيدات مغشوشة أو مهربة إلى الأسواق من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة على المبيدات ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والمحافظات ووزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية والجمارك، وشرطة المسطحات المائية والبيئة، ضمن حزمة من الإجراءات للتحقيق منتج زراعى آمن يحقق جودة وسلامة الغذاء.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية لدعم المزارع فيما يخص التطبيق الامثل لزراعة المحاصيل الزراعية بداية من الزراعة وحتى الحصاد مرورا بعمليات التسميد الصحيحة، والمكافحة المتكاملة للافات بهدف الوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية تساهم فى زيادة معدلات الدخل القومى، والتى تنعكس بالإيجاب على زيادة معدلات الدخل القومى.

وتقدم خليفة، بخالص الشكر للدكتور أحمد الكردى، عضو مجلس النقابه العامة والدكتور صبحى سلام، رئيس فرع النقابة بالإسكندرية والزملاء أعضاء مجلس إدارة الفرع والزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية على مجهوداتهم المتميز فى الإعداد والتنظيم لانجاح المعرض الذى كان بحق معرض متميز واقبال هائل ومشاركه متميزة من الشركات الخاصة والقطاع الحكومي.



جانب من اللقاء



كلمة نقيب الزراعيين