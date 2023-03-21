"تحديات الأمن السيبراني والجرائم المعلوماتية".. ندوة بجامعة المنصورة الجديدة

الدقهلية - محمد الحبشي

نظمت كلية المعاملات القانونية الدولية ندوة علمية بعنوان الأمن القانوني ودوره في تحقيق التنمية المستدامة "تحديات الأمن السيبراني والجرائم المعلوماتية، ويعد الأمن السيبراني أو أمن تكنولوجيا المعلومات من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام الدولة المصرية، وشعبي من الجماهير التي تتعامل على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ونظرا للآثار الخطيرة التي تنتج عن إساءة استخدام التكنولوجيا الإلكترونية والرقمية، خاصة في ما يتعلق بالجرائم السيبرانية، والتي انتشرت بصورة مقلقة في الآونة الأخيرة، لذا فقد نظمت كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة اليوم الثلاثاء الموافق 21/3/2023م، ندوة علمية تثقيفية لنشر ثقافة الأمن القانوني بين منسوبي الجامعة، وتستهدف الندوة تعريف الحضور بأهمية الأمن السيبراني كجزء من الأمن القانوني كمتطلب رئيس لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية الدولة المصرية 2030.

وصرح الدكتور سامي عبد الكريم أن الأمن القانوني يعد من أهم الدعائم التي تقوم عليها فكرة التنمية المستدامة، ودائما ما تكون العلاقة متوازية بين درجة الأمن القانوني التي يتمتع بها الأشخاص، سواء الأشخاص الطبيعية أم الاعتبارية، في النظام القانوني وبين ما يستطيع المجتمع حكومة وشعبا، تحقيقه من التنمية.

وبرز اتجاه الدولة المصرية لتحقيق وإقرار الأمن القانوني في رؤية مصر 2030، من خلال العديد من المحاور والتي تستهدف إقرار العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وإقرار مبدأ الشفافية، وحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

وقد تناولت الندوة العديد المحاور الهامة بداية فيما يتعلق بضرورة الأمن السيبراني للتنمية المستدامة، وألقى المحاضرة المهندس محمود فرج طه خبير تكنولوجيا المعلومات، حيث تناول تعريف الأمن السيبراني، وأنواعه، والهجمات السيبرانية كأحد أسلحة حروب الجيل الخامس وتأثيرها ، وطرق الحماية من الهجمات السيبرانية ، وناقش المحور الثاني الأمن السيبراني والجريمة المعلوماتية والتي يلقيها الدكتور فرج عاشور الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات الدولية بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع وعضو مجلس إدارة الجمعية، والمحامي بالنقض والإدارية العليا ، وتناول مفهوم الأمن السيبراني والجريمة المعلوماتية، وأسباب الجريمة المعلوماتية ، وخصائص الجريمة المعلوماتية، وصور الجرائم المعلوماتية وتحديات الأمن السيبراني ومخاطر الجرائم المعلوماتية، وجهود الدولة المصرية للتصدي للجرائم المعلوماتية ويتحدث المحور الثالث : التجسس السيبراني كأحد صور الإنتهاكات الدولية للأمن السيبراني في ضوء القانون الدولي، والتي يلقيها الدكتور رفاعي محمد رفاعي شلبي مدرس القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة دمياط، ويتناول هذا المحور المقصود بالتجسس السيبراني، وآثار التجسس السيبراني على الإستثمار والتجارة الدولية، والإطار القانوني الدولي لمكافحة صور التجسس السيبراني، مقرر الندوة الدكتورعبدالله طه فرحات سعده مدرس فلسفة القانون وتاريخه كلية الحقوق جامعة دمياط، وسيتناول في تقديمه للندوة مفهوم الأمن القانوني، ودوره في تحقيق العدالة وإقرار مبادئ المساواة وسيادة القانون، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك برعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، وريادة الدكتور سامي عبد الكريم محمود مدير برنامج المعاملات القانونية الدولية.