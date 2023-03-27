ضبط 10 تجار تموينين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية بالبحيرة

وكذلك ضبط 400 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا، كما أسفرت الحملات عن ضبط مخبزين سياحى يعملون بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وتم اتخاذ اللازم قانونا.

وخلال الحملات الرقابية تم المرور على مستودع الدقيق البلدى بناحية كوم حمادة ومخازن شركة الجملة للتأكد من وجود السلع التموينية ومطابقة الأرصدة والتأكد من التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية