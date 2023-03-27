ضبط 10 تجار تموينين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية على الأسواق والمتاجر لمواجهة بيع السلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وأسفرت الحملات عن ضبط 10 تجار تموينين بمركز كوم حمادة لغلق محلاتهم، والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية.
وكذلك ضبط 400 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا، كما أسفرت الحملات عن ضبط مخبزين سياحى يعملون بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وتم اتخاذ اللازم قانونا.
وخلال الحملات الرقابية تم المرور على مستودع الدقيق البلدى بناحية كوم حمادة ومخازن شركة الجملة للتأكد من وجود السلع التموينية ومطابقة الأرصدة والتأكد من التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومحمد عبد العال وكيل مديرية التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.
من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، مشددة على العمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.
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