اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 07:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والأسعار بمدينة الإسماعيلية.. صور

الأحد، 26 مارس 2023 07:05 م
حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والأسعار بمدينة الإسماعيلية.. صور جانب من الجولة التفقدية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت مباحث تموين الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بتنفيذ حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة، وذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية.
 
استهدفت الحملة محال العلافة والجملة بشارع داوود حمدان بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بدون بطاقات فردية ولا قائمة إجمالية لجموع المستهلكين لتعريفهم بأسعار السلع، بالإضافة إلى تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية لأحد أفران الخبز السياحي.
 
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية، وعرضها بأسعار مخفضة، وجودة مناسبة لمواطني محافظة الإسماعيلية.
 
حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والأسعار بمدينة الإسماعيلية (1)
حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والأسعار بمدينة الإسماعيلية

حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والأسعار بمدينة الإسماعيلية (2)
حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والأسعار بمدينة الإسماعيلية

حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والأسعار بمدينة الإسماعيلية (3)
حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والأسعار بمدينة الإسماعيلية

 


الاسماعيلية

مباحث التموين فى الاسماعيلية

تموين الاسماعيلية

ضبط الأسواق فى الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة