حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والأسعار بمدينة الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

قامت مباحث تموين الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بتنفيذ حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة، وذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية.

استهدفت الحملة محال العلافة والجملة بشارع داوود حمدان بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بدون بطاقات فردية ولا قائمة إجمالية لجموع المستهلكين لتعريفهم بأسعار السلع، بالإضافة إلى تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية لأحد أفران الخبز السياحي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية، وعرضها بأسعار مخفضة، وجودة مناسبة لمواطني محافظة الإسماعيلية.