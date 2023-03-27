اليوم السابع
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صحة الدقهلية: العلاج الحر يوصى بغلق 7 منشآت طبية مخالفة

الإثنين، 27 مارس 2023 01:45 م
صحة الدقهلية: العلاج الحر يوصى بغلق 7 منشآت طبية مخالفة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهليه شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، ومرت على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
 
وبدوره، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى المرور على 114 منشأة طبية، تشمل 72عيادة خاصة، و23 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 6 مراكز غير مرخصة.
 
وأشار فؤاد إلى استصدار قرارات إغلاق لـ7 منشأت  مخالفة، وإعادة فتح منشأة واحدة فقط  فضلاً عن فحص 3 شكاوى، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو "حياة كريمة" للمواطنين.
جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

 


الدقهليه

صحة الدقهليه

العلاج الحر

منشآت طبية مخالفة



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