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سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة المتهم بقتل مدرس بمنشأة القناطر.. اليوم

الإثنين، 27 مارس 2023 03:00 ص
سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة المتهم بقتل مدرس بمنشأة القناطر.. اليوم المستشار إبراهيم عبد الخالق - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تستمع بعد قليل، الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق اليوم الإثنين، لمرافعة الدفاع في ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل مدرس إنجليزي، بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر.
 
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين.
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الطرق الزراعية داخل قرية بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.
 
وتبين العثور على جثة مدرس إنجليزي به عدة طعنات بالجسد والرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "صاحب سوبر ماركت"، بسبب خلافات مالية.
 
ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. 
 
 

جنايات الجيزة

امن الجيزة

جرائم القتل

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