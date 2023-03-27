رفع كفاءة مثلث حدائق مستشفى الرمد ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالإسكندرية

قام حى وسط محافظة الإسكندرية، برئاسة عزة سعد رئيس حى وسط الإسكندرية، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال أعمال صيانة وتطوير الحدائق ضمن مبادرة "100 مليون شجرة".

وأعلن حى وسط، أن إدارة الحدائق، قامت بأعمال صيانة ورفع كفاءة وزراعة عدد من الأحواض وتنقية الحشائش، وعمل حديات بالمسطحات الخضراء بمثلث مستشفى الرمد، جاء ذلك استمرارا للجهود المبذولة للاهتمام بالحدائق والمسطحات الخضراء بالحى، وجارى المتابعة، والعمل مستمر.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.

وعلى صعيد آخر، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن زراعة 71 ألفا 181 شجرة منذ بداية المبادرة الرئاسية "زراعة 100مليون شجرة"، كاشفا عن إعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، وزراعة الأشجار فى الحدائق العامة.

ووجه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران، بزراعة ورفع كفاءة الميادين، وجميع الحدائق العامة، وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية، ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأكد الشريف، فى بيان، زراعة 6 آلاف و641 شجرة مثمرة و3 آلاف و469 شجرة غير مثمرة بإجمالى 10 آلاف و110 أشجار، وزراعة 7 آلاف و190 شجرة، بالتعاون مع إدارة الحدائق بالأحياء.

وكشف عن زراعة 732 نخلة بردتشارديا، وزراعة 4300 متر نخيل بنطاق حى العجمى ووسط؛ ليصل إجمالى المزروع من أشجار مثمرة وغير مثمرة 71 ألفا و181شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء.

وأشار إلى أنه فى الأسبوع الواحد الثلاثون من بداية المبادرة، زرعت 4981شجرة بنطاق أحياء الثغر، وعلى الطرق والمحاور المرورية، مشددا على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء؛ لزيادة المسطحات الخضراء، وزراعة الأشجار المثمرة فى جميع الأحياء؛ للحد من التلوث البيئى ولتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين.