رئيس وزراء بريطانيا يرفض دعوة حمزة يوسف لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، عن تطلعه للعمل مع زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي الجديد حمزة يوسف، لكنّه عبر عن رفضه الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال عن المملكة المتحدة.



وقال متحدّث باسم سوناك للصحافيين إنّ الاسكتلنديين وكلّ البريطانيين يريدون من السياسيين أن "يركّزوا على القضايا التي تهمّهم أكثر من أيّ شي آخر: خفض التضخّم ومعالجة ارتفاع مستوى المعيشة وتراكم عمل (المستشفيات)".



كان حمزة يوسف، فاز بالسباق على قيادة الحزب الاسكتلندي الوطني الحاكم في اسكتلندا، ليصبح الوزير الأول (رئيس الوزراء)، خلفاً لنيكولا ستورجن التي أعلنت تنحيها الشهر الماضي.



وسيتوجب على الفائز خوض تصويت في البرلمان الاسكتلندي، الثلاثاء، قبل أن يتم تنصيبه وزيراً أول لاسكتلندا.