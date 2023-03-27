رئيس مدينة الأقصر يعقد اجتماعًا لتنفيذ حملات دورية ضد عربات الحنطور المخالفة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر ، اجتماعاً موسعاً، لتكثيف العمل لمواجهة مخالفات عربات الحنطور فى مختلف أنحاء ميادين وشوارع الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بالمتابعه المستمره لتجميل ورفع كفاءة عربات الحنطور على مستوى المحافظة، لإظهارها بالشكل الجمالي المطلوب أمام ضيوف المحافظة وزائريها ومواطنيها.

وتم خلال الإجتماع، إعداد خطة لسير العمل عن كيفية إحكام السيطرة على عربات الحنطور ومنع وقوفها فى الأماكن الغير مخصصة لها، بالإضافة إلى التزامهم بالنظافة الشخصية وتجديد البامبرز وإلزامهم بعدم إلقاء الروث بالشوارع العامة والطرقات، فضلاً عن إلزامهم السير في إجراءات التراخيص .

ووجه رئيس مدينة الأقصر، مسؤولي إدارات البيئة والمتابعة الميدانية بمجلس مدينة الاقصر لمعاونة إدارة النقل البطئ بتنفيذ حملات مستمرة لضبط المخالفين، حيث أنه تعتبر "عربات الحنطور" أحد المعالم المميزة بمدينة الأقصر، فهى تضفي سحر وجمال مميز على حركة السياحة بتنظيم جولات للسائحين بمختلف الجنسيات في كورنيش النيل والشوارع الجانبية بالمحافظة، وذلك ليشاهد السائحين خلال دقائق من الاستمتاع كافة معالم المحافظة والمحلات وطبيعة الحياة اليومية بالمحافظة التاريخية، إلا أنه رغم وجود 340 عربة حنطور مرخصة فقط، بينما تنتشر بشوارع المحافظة عشرات العربات الغير مرخصة يجرى العمل على مواجهتها لحل هذه المشكلة التي تؤرق المواطن الأقصري.

وفى نفس السياق تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال رفع كفاءة النظافة والكنس اليدوي لشوارع وميادين المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال التجميل والنظافة، وفي ضوء تكثيف الجهود اليومية المبذولة بمدينة الأقصر للإرتقاء بمنظومة النظافة، وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطن، وخرجت تلك الحملات بإشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، ومسؤول وحدة التدخل السريع، حيث تمت أعمال رفع كفاءة النظافة والكنس اليدوي لشوارع وميادين المدينة، والتي تضمنت أعمال الوردية المسائية بمنطقة شمال، وتنفيذ حملة نظافة استهدفت ساحة معابد الكرنك وشارع الحزام الاخضر وتفريغ حاويات الحي.