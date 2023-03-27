دراسة: ضعف العظام علامة منذرة لتراجع الذاكرة لبعض كبار السن

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة، عن أن هشاشة العظام وضعفها قد يكون علامة منذرة لتراجع الذاكرة بالنسبة لبعض كبار السن، ووجدت الدراسة، التي شملت أكثر من 3600 من كبار السن، أن أولئك الذين يعانون من كثافة عظام منخفضة نسبيًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف خلال العقد المقبل، بحسب موقع "Health".

وواجه ثلث المشاركين الذين لديهم أدنى كتلة عظمية في الورك خطر الإصابة بالخرف.

وقال الباحثون إن النتائج - التي نُشرت في مجلة Neurology - لا تعني أن العظام الضعيفة تساعد في الإصابة بالخرف.

وبدلاً من ذلك ، فإنهم يشكون في أن انخفاض كتلة العظام هو جزء من عملية الخرف المبكرة - قبل أن تظهر مشاكل الذاكرة ومهارات التفكير.

وقال كبير الباحثين الدكتور محمد عرفان إكرام إن هذا يعني أن الأطباء يجب أن ينتبهوا لصحة العظام بمجرد تشخيص كبار السن بالخرف.

وأشار إكرام، الأستاذ في المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام بهولندا، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الأشخاص المصابين بالخرف ينتهي بهم المطاف في دور رعاية المسنين هو ضعف الحركة والسقوط.

وقال "نعلم أن انخفاض كثافة المعادن في العظام عامل خطر قوي لضعف الحركة والسقوط والكسور لذلك ، يمكن أن يكون من المفيد للأشخاص المصابين بالخرف في مراحله المبكرة الاهتمام أيضًا بصحة عظامهم - وحيثما أمكن تحسينها."

وقالت هيذر سنايدر، نائبة رئيس العلاقات الطبية والعلمية في جمعية الزهايمر: " ليس من الواضح تمامًا سبب ارتباط صحة العظام والدماغ إن سوء التغذية وقلة النشاط البدني يمكن أن يكونا جزءًا من السبب".

كلاهما يمكن أن يساهم في فقدان العظام والتدهور المعرفي (مشاكل في الذاكرة والتفكير قد تتطور إلى الخرف). على العكس من ذلك ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي أن يصبحوا أقل نشاطًا أو يغيرون عاداتهم الغذائية للأسوأ ، مما قد يؤثر على كثافة عظامهم.

هناك بعض الأدلة ، على سبيل المثال ، أن بروتينات "اللويحات" غير الطبيعية التي تتراكم في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر يمكن أن تضر في الواقع بكثافة العظام.

هل يظهر فقدان العظام قبل سنوات من ظهور أعراض الخرف؟

لمعرفة ذلك ، قام الباحثون بتحليل البيانات من دراسة صحية طويلة الأمد ، بدأت في عام 1990. وركزوا على 3651 مشاركًا ، في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، كانوا في الغالب في الستينيات أو السبعينيات من العمر وخضعوا لاختبار كثافة العظام. كلهم كانوا خاليين من الخرف في تلك المرحلة.

بحلول يناير 2020 ، تم تشخيص حوالي 19٪ حديثًا بالخرف، ومعظمهم من مرض الزهايمر.

في المتوسط ، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض كثافة العظام في البداية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف - خاصة في غضون السنوات العشر القادمة.

أولئك الذين كانوا في الثلث الأدنى من حيث كثافة عظام الورك تعرضوا لخطر الإصابة بالخرف مرتين خلال العقد التالي ، مقارنة بأولئك في الثلث الأعلى.