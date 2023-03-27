دراسة حديثة: القيلولة لمدة نصف ساعة تعزز من صحة الذاكرة

كتبت رانيا عامر

كشفت إحدى الدراسات الحديثة، عن أن القيلولة القصيرة بعد الظهر تساعد في تعزيز صحة الذاكرة والحالة المزاجية لدي الأشخاص، وذلك وفقا لما نشره موقع ذي صن.

وأكدت الأبحاث والتجارب التي تمت على 32 شخصا مشارك من الشباب حول الحالة المزاجية واليقظة والأداء المعرفي الجيد لديهم، نتيجة حصولهم على القيلولة القصيرة .

وأوضحت نتائح الدراسة، أن جميع فترات القيلولة التي تتراوح من 10 إلى 60 دقيقة لها فوائد واضحة.

وكشف فريق من الباحثون بجامعة سنغافورة الوطنية، عن أن القيلولة لمدة 30 دقيقة كانت "الأفضل" في تعزيز المزاج والذاكرة واليقظة إلى أربع ساعات بعد الاستيقاظ.

وأشارت نتائج الدراسة، إلى أن القيلولة لمدة 10 دقائق يمكن أن تقلل من النعاس وتحسن المزاج أيضا.

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة روث ليونج من جامعة سنغافورة الوطنيةان القيلولة لمدة 10 دقائق، وقيلولة لمدة 30 دقيقة، وقيلولة لمدة 60 دقيقة، في جميع الأحوال لها فوائد في تحسين الحالة المزاجية للافراد .