اعرف تأثير أخذ قيلولة بعد الظهر على صحتك

فوائد قيلولة بعد الظهر

​التخفيف من التوتر

يحب الكثيرون أخذ قيلولة بعد الظهر وللنوم في فترة ما بعد الظهيرة فوائده، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا بعض الآثار الضارة عليك، في هذا التقرير نتعرف على فوائد وأضرار قيلولة بعد الظهر على صحتك، بحسب موقع "Health".

للنوم في فترة ما بعد الظهيرة فوائد عديدة، بما في ذلك التخلص من التوتر، نقلاً عن بحث تم إجراؤه في اليابان فإن الأشخاص الذين يعملون ليلاً يظلون مستيقظين لفترة طويلة، بسبب زيادة التعب، كما يزداد مستوى التوتر تدريجيًا. إذا استمرت هذه الحالة لفترة طويلة ، فقد يتفاقم التعب المزمن في مثل هذه الحالة ، قد يكون أخذ قيلولة أثناء النهار مفيدًا لتقليل هذا النوع من التوتر.

التغلب على الإرهاق

قيلولة بعد الظهر تساعد على البقاء يقظًا

غالبًا ما نشعر بالتعب بحلول وقت بعد الظهر. ذلك لأن أجسامنا تتبع إيقاع الساعة البيولوجية في هذا درجة حرارة الجسم تنخفض قليلاً كل 12 ساعة توجد بشكل رئيسي في فترة ما بعد الظهر، وفي مثل هذه الحالة ، قد يشعر الشخص بالتعب لذا، فإن أخذ قيلولة لا تزيد على 30 دقيقة يمكن أن يخفف التعب إلى حد كبير.

من الصعب أن تظل متيقظًا خلال فترة ما بعد الظهر والتي تحدث بشكل أساسي بين الساعة 1 ظهرًا والرابعة مساءً، خلال هذا الوقت، تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل طفيف ، مما يجعلنا نشعر بالخمول كما تنخفض اليقظة لذا ، فإن القليل من القيلولة يمكن أن يساعد في البقاء في حالة يقظة ونشاط.

أضرار النوم في فترة ما بعد الظهيرة