ألمانيا تندد بـ"محاولة الترهيب النووى" الجديدة من روسيا

وكالات

ندّدت الحكومة الألمانية، الأحد، بما وصفته بـ"محاولة جديدة للترهيب النووي" من موسكو بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر صواريخ نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروس.



وقال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانيةـ طالباً عدم الكشف عن هويته: "لن ندع أنفسنا ننحرف عن مسارنا" بسبب هذه التهديدات.

وأضاف أن "المقارنة التي أجراها الرئيس بوتين مع صواريخ حلف شمال الأطلسي النووية خاطئة ولا يمكن استخدامها كمبرر"، مشيراً أيضاً إلى أن بيلاروس "تخالف" التزامها بالبقاء أرضاً خالية من الأسلحة النووية.