اليوم السابع
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ألمانيا تندد بـ"محاولة الترهيب النووى" الجديدة من روسيا

الأحد، 26 مارس 2023 04:51 م
ألمانيا تندد بـ"محاولة الترهيب النووى" الجديدة من روسيا المستشار الألماني أولاف شولتز
وكالات

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ندّدت الحكومة الألمانية، الأحد، بما وصفته بـ"محاولة جديدة للترهيب النووي" من موسكو بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر صواريخ نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروس.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانيةـ طالباً عدم الكشف عن هويته: "لن ندع أنفسنا ننحرف عن مسارنا" بسبب هذه التهديدات.

وأضاف أن "المقارنة التي أجراها الرئيس بوتين مع صواريخ حلف شمال الأطلسي النووية خاطئة ولا يمكن استخدامها كمبرر"، مشيراً أيضاً إلى أن بيلاروس "تخالف" التزامها بالبقاء أرضاً خالية من الأسلحة النووية.


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