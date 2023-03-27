حياة كريمة تبرز قصة محل أجهزة كهربائية يتحمل تأخير سداد الأقساط على المواطنين

كتب أحمد عرفة

أبرزت مبادرة حياة كريمة قصة محل أجهزة كهربائية يتحمل تأخير سداد الأقساط على المواطنين بسبب الظروف المادية للناس، ويرفض أن يتسبب فى سجنهم، لتقرر مبادرة حياة كريمة أن تسدد ديون كل من عليهم ديون للمحل.

وقال صاحب المحل إنه يعمل منذ 21 عاما في بيع الأجهزة الكهربائية، والناس في المنطقة وضعها أقل من المتوسط، وأغلبهم عمال وظروفهم الاقتصادية صعبة، متابعا: "الناس دائما تتأخر في القسط لظروفهم فنتحملهم لأنهم جيراننا".

وتابع: "لو قسط في سنة ممكن يأخذه في عامين أو ثلاثة ، لأننا نعرف ظروف الناس، ونرفض أن نسجنهم لأن الإنسانية لا تسمح بذلك ولم أرفع دعوى قضائية ضد أي شخص حصل على أجهزة كهربائية بالقسط".

وقال :"عندما تقف بجانب الناس ربنا يكرمنا، وهناك أناس عليهم أقساط من 2016 و2017 وظروفهم لا تسمح لهم بسداد الأقساط " لتقرر حياة كريمة تكريمه بميدالية أبطال حياة كريمة.