حملات للأجهزة التنفيذية تضبط آلاف القطع من الألعاب النارية بالفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالى

تمكنت حملات مكثفة للأجهزة التنفيذية بالفيوم، من ضبط الآلاف من قطع الألعاب النارية والمفرقعات، بعد شكاوى من المواطنين، بانتشار لهو الأطفال في العديد من أحياء الفيوم، بالألعاب النارية، وخوفهم على أطفالهم منها.

وصرح الدكتور أحمد الأنصارى ، محافظ الفيوم، وفقا لبيان صحفي، ظهر اليوم، بأن المحافظة حريصة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين، خاصة على الأطفال والشباب، موجهًا بتشكيل فرق عمل، وتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية، والصواريخ، ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن حملة برئاسة سالم فتيح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع رؤساء أحياء غرب، وجنوب، والجون، رصدت وداهمت عدد من المحال التجارية، والباعة الجائلين، الذين يبيعون ويتداولون الألعاب النارية، والبمب، والمفرقعات، ومسدسات الخرز، وغيرها بمدينة الفيوم، لأن معظمها محظور استيرادها وتداولها في الأسواق، لخطورتها على المواطنين.

وأشار إلى أن الحملة، شملت شوارع مصطفى كامل، والعريان المتفرع من شارع مصطفى كامل، وسوق الخضار بداية من مصطفى كامل حتى منطقة المبيضة، إضافة إلى منطقة مسجد النافع، وميدان المبيضة، كما شملت الحملة منطقة دحدورة هدى، وميدان الصوفي، وعدد من الشوارع الفرعية.

وأضاف، أن حملة من المتابعة الميدانية، واصلت عملها في اليومين الثاني، والثالث، بالمرور الميداني على شوارع محمود سعداوي بالعبودي، والغرباء بالمسلة، والشيخ حسن، والسلخانة، وميدان الحواتم، ومنطقة الشيخ سالم، ومنطقة الفنية، وأن الحملات، ضبطت وصادرت آلاف من الصواريخ، والشماريخ لدى التجار والباعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى استمرار الحملات المكثفة على محال بيع المفرقعات، والألعاب النارية، للحفاظ على سلامة، وأمن المواطنين.