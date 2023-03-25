محافظ الفيوم يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالمراكز المختلفة

الفيوم رباب الجالي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم ، جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار وآثار الطقس غير المستقر بمراكز المحافظة المختلفة.

وصرح "الأنصاري"، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، بأن هناك تنسيق بين جميع الجهات المختلفة، من الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمتابعة الميدانية، لسرعة رفع تجمعات المياه، والحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهًا بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، وتذليل كل العقبات لهم.

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن سيارات كسح المياه، تعمل على رفع وشفط المياه المتجمعة بالميادين، والشوارع، بكل أنحاء المحافظة لمنع تجمعها، حفاظا على السيولة المرورية، وحركة المواطنين.

ولفت، "التوني"، إلى أن غرفة عمليات المحافظة، منعقدة على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وتستقبل شكاوى المواطنين على الارقام التالية، 2168041 و 2168042، والخط الساخن 114.