جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية "البوز" فى أبو حماد بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق اليوم، قافلة بيطرية داخل قرية عزبة البوز، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2022/2023 وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، وجيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشرف على القافلة الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة، وشارك في زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى برئاسه الدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور أحمد علاء الدين أحمد .

وتم الكشف على 241 حالة حيوانات، 2920 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجاناً في إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية .

يذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.