تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية وتضبط عنصرا تكفيريا

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أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والقبض على عنصر تكفيري بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الاثنين أن وحدات المنطقة البحرية في "نابل" تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 27 تونسيا، كما تمكنت فرقة الإرشاد البحري في "قليبية" من الاحتفاظ بعنصر تكفيري أبلغت محكمة الاستئناف في تونس بتهمة انتمائه إلى تنظيم إرهابي وصادر ضده حكم بالسجن لمدة 10 سنوات.



وأضاف أن الإدارة العامة للحرس الوطني تواصل ملاحقة العناصر الخطيرة الفارة من العدالة بهدف المحافظة على الأمن العام.