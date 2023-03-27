"تنفيذى الشرقية" يناقش تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالمنشآت الحكومية

الشرقية- إيمان مهنى

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور رؤساء المدن ومديري المديريات والأجهزة الرقابية، الذي ناقش فيه تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالمنشآت الحكومية، والالتزام بمواعيد غلق المحلات، وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، والتوجيه بضرورة صيانة مصاعد العمارات السكانية.

وتم استعراض موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء علي منظومة التراخيص الجديدة، وتمت الإشارة إلى أن اجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 484 الف 323 طلب وتم انهاء 481 الف 849 بنسبة تنفيذ 99.49%.

كما تطرق الاجتماع إلى عرض كتاب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشأن تركيب عدادات مسبقة الدفع بالمباني والمنشآت الإدارية بالجهات الحكومية بناء علي التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن ليشدد المحافظ علي سرعة البدء في تنفيذ التعليمات الصادرة بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات مع تحديد جدول زمني للانتهاء قبل 30 يونيو القادم.

واستعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 11855عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد أن تم اجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن وتسجيل 128 عقد خلال شهر مارس الجاري.

كما تم عرض موقف الإعلانات خلال شهر فبراير الماضي وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 527 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 986 اعلان وذلك طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

و عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال شهر مارس الجاري تم رصد 2100 متغير منهم 1592 متغير ولاية المحافظة وتم الرد على 1501 متغير .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة لهم خلال شهر رمضان المبارك مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وكلف وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمحال التجارية وشوادر اللحوم للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وكذلك الزام الباعة بوضع قائمة استرشادية بالأسعار والالتزام بها وعدم المغالاة وحجب السلع وتطبيق القانون علي المخالفين.

وقال المحافظ لن نسمح لأحد أن يستغل اسم المحافظة لإقامة شوادر لبيع السلع والمواد الغذائية واللحوم ويقوم بعرض منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي تضر بصحة المواطنين، مؤكدا ضرورة الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه بالحاق ضرر بالمواطنين.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الاسكان لحصر المصاعد بالعمارات السكنية وعقد لقاءات دورية مع اتحاد الملاك للتأكد من اجراء اعمال الصيانة اللازمة لها أولا بأول مع التنبيه عليهم بوضع خطة للصيانة بتوقيتات زمنية محددة والالتزام بها حتي لا تضيع المسئولية وحفاظاً علي أرواح المواطنين.

واستعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 م ، تبلغ 774 مليون و 721 ألف جنيه وذلك بعد إضافة مبلغ 78 مليون جنيه مكافأة حوافز الاستثمار وجاءت نسبة التنفيذ الكلية 65 %، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 54% والكهرباء 94 %، وتحسين البيئة 81 % ، وتدعيم الوحدات المحلية 50 % ، الأمن والإطفاء والمرور 83 % " وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة.