محافظ الشرقية يتفقد أعمال إصلاح تسريب خط الغاز الطبيعى بمصرف بلبيس

واطلع المحافظ على أعمال الإصلاح الجارية لخط الغاز بعد أن تم إغلاق المحابس المغذية للخط وتوفير مسار بديل لضمان عدم انقطاع الخدمة عن الأهالي لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

أكد محافظ الشرقية، على الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مسؤل شركة الغاز الطبيعى لإتخاذ كافة التدابير الأمنية وإجراءات السلامة خلال أعمال الإصلاح وعدم مغادرة الموقع إلا بعد إتمام عملية الإصلاح وعودة ضخ الغاز الطبيعى مرة أخرى..

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس، أنه فور تلقي إخطارا بحدوث تسريب بخط الغاز الطبيعى المار بمصرف بلبيس التابع لصرف جنوب أبو حماد تم استدعاء مسؤل شركة الغاز والتنسيق مع كافة المرافق من كهرباء وتليفونات للبدء فوراً في أعمال الإصلاح وتأمين المنطقة بكردون أمني وفصل الغاز عن المنطقة حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وأضاف رئيس مركز بلبيس، أنه تم تذليل كافه العقبات أمام الشركة المنفذة لإتاحه الفرصه لإنهاء اعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن وعوده الحياه الي طبيعتها.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعه أعمال إصلاح كسر بخط مياه الشرب قطر 6 بوصه بشارع الزراعه بمدينة الزقازيق المغذي لمنطقتي التجنيد والحميات وذلك للإطمئنان علي سير انتظام أعمال الإصلاح والتأكد من سحب مياه الشرب المتراكمة بالشارع والتي تسببت في ايقاف حركه السيارات.

أكد المحافظ، رضا بكري رئيس حي أول الزقازيق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بمعداتها والبدء فوراً في أعمال الإصلاح والانتهاء منه في أسرع وقت وعوده المياه للمنازل مع الإلتزام برد الشيء لأصله وتمهيد الشارع أمام حركة السيارات والمواطنين.